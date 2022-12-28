Андрей Чибис: Площадь Пять Углов с ее глиной и щебенкой мне в ее нынешнем виде не нравится

До начала пандемии речь о реконструкции площади Пять Углов в Мурманске шла часто, но после разговоры прекратились. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До начала пандемии речь о реконструкции площади Пять Углов в Мурманске шла часто, но после разговоры прекратились. На итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Чибиса за 2022 год главе региона задали вопрос о судьбе центра столицы Заполярья.

- Признаюсь, сейчас площадь Пять Углов в том виде, в котором она есть, с ее глиной и щебенкой, не нравится. Но ее реконструкция сейчас не первоочередная задача. Деньги, которые могли бы пойти на это, мы направим на ремонт дворов и междворовых проездов, - отметил Андрей Чибис. - Что касается критики скамеек и прочего, это дело вкуса, о них не спорят. Но я делаю ставку на вкус молодежи, при всем уважении к старшему поколению.

Напомним: памятник «Алеша» в Мурманске планируют отремонтировать в 2023-2024 годах.

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