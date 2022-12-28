Налоговые отчисления от проекта составят 450 миллиардов рублей, в региональный бюджет - 185 миллиардов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство РФ объявило аукцион на разработку литиевого месторождения в Мурманской области, об этом на итоговой пресс-конференции за 2022 год объявил губернатор Андрей Чибис.

- Итоги будут подведены в первом полугодии 2023 года, - отметил Андрей Чибис.

Налоговые отчисления от проекта составят 450 миллиардов рублей, в региональный бюджет - 185 миллиардов.

Напомним: ранее стало известно, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о разработке двух месторождений в Ловозерском районе: Колмозерском и Полмостундровском. Только литиевое месторождение даст региону порядка тысячи рабочих мест.

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