В Мурманске проходит итоговая пресс-конференция губернатора

28 декабря началась пресс-конференция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая посвящена итогам работы регионального правительства в 2022 году. Фото: скриншот видео
28 декабря началась пресс-конференция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая посвящена итогам работы регионального правительства в 2022 году.
В мероприятии принимают участие более 50 журналистов из практически каждого уголка Мурманской области и задают интересующие вопросы.
Трансляцию мероприятия можно посмотреть в группе правительства региона в соцсетях.
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