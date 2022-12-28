В Мурманске проходит итоговая пресс-конференция губернатора

28 декабря началась пресс-конференция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая посвящена итогам работы регионального правительства в 2022 году. Фото: скриншот видео

28 декабря началась пресс-конференция губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая посвящена итогам работы регионального правительства в 2022 году.

В мероприятии принимают участие более 50 журналистов из практически каждого уголка Мурманской области и задают интересующие вопросы.

Трансляцию мероприятия можно посмотреть в группе правительства региона в соцсетях.

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