В Мурманске на праздник Крещения ограничат движение транспорта

В Мурманске на Крещение Господне ограничат движение транспорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске на Крещение Господне ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать с 23.00 18 января до окончания мероприятий, посвященных празднику.

Как сообщили в администрации города, запрет на остановку и стоянку авто будет на проспекте Героев-североморцев в обоих направлениях, от остановки «Семеновское озеро» до улицы Туристов, по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях.

Также ограничение коснется правого поворота с проспекта Героев-североморцев на Верхне-Ростинское шоссе и въезда с Верхне-Ростинского шоссе на проспект Героев-североморцев.

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