«Настоящее новогоднее чудо!». Мурманские волонтеры нашли родственников потерявшего память мужчины

В Мурманской области благополучно завершились поиски родных и близких мужчины, который потерял память. Фото: vk.com/murmanspas51
В Мурманской области благополучно завершились поиски родных и близких мужчины, который потерял память.
Волонтеры «МурманСпаса» сообщали, что северянина зовут Дмитрий, полгода он находится в госпитале в Санкт-Петербурге, участвовал в СВО. Это все, что было о нем известно.
Оказалось, что мужчина заканчивал школу в Североморске, потом переехал в Калугу. Жена Дмитрия вышла на связь с волонтерами.
- Родные найдены! Огромное всем спасибо за помощь! - отметили в поисковом отряде.
Напомним: следователи проводят проверку после обнаружения тела пропавшего жителя Заозерска.
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