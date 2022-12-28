«Настоящее новогоднее чудо!». Мурманские волонтеры нашли родственников потерявшего память мужчины

В Мурманской области благополучно завершились поиски родных и близких мужчины, который потерял память. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области благополучно завершились поиски родных и близких мужчины, который потерял память.

Волонтеры «МурманСпаса» сообщали, что северянина зовут Дмитрий, полгода он находится в госпитале в Санкт-Петербурге, участвовал в СВО. Это все, что было о нем известно.

Оказалось, что мужчина заканчивал школу в Североморске, потом переехал в Калугу. Жена Дмитрия вышла на связь с волонтерами.

- Родные найдены! Огромное всем спасибо за помощь! - отметили в поисковом отряде.

Напомним: следователи проводят проверку после обнаружения тела пропавшего жителя Заозерска.

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