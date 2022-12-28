Со дня гибели «Онеги» в Баренцевом море прошло два года

28 декабря 2020 года вблизи Новой Земли в Баренцевом море затонул ярусолов «Онега» с портом приписки Мурманск. Фото: Александра Михова

28 декабря 2020 года вблизи Новой Земли в Баренцевом море затонул ярусолов «Онега» с портом приписки Мурманск. Из 19 членов экипажа погибли 17.

Родные не смогли похоронить мужчин - тела не были найдены. Только летом стало известно, что рыбаки на промысле случайно вытянули останки, которые были переданы на экспертизу для установления личности.

Расследование уголовного дела по гибели судна еще не завершено. Напомним: официальная причина трагедии - обледенение в сложных зимних условиях промысла. Но родные и бывшие члены экипажа говорят, что ярусолов был в плохом состоянии и вышел в море с нарушениями.

Сестра одного из погибших смогла отсудить у судовладельца миллион рублей.

Обвиняемым по уголовному делу проходит заместитель председателя по эксплуатации флота РК им. М. И. Калинина Артема Тамбовцева.

Сейчас у семей погибших членов экипажа «Онеги» есть только мемориальная табличка, открытая 11 июня в храме Спас на водах.

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