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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:36

В Умбе снесут аварийный дом после вмешательства прокуратуры

Администрацию муниципалитета обязали провести работы
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Кандалакшский районный суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил, поэтому дом будет снесен.

Кандалакшский районный суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил, поэтому дом будет снесен.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ноябре этого года в Умбе должны были снести ветхий аварийный дом, что находится на улице Ключевой, 24, однако местная администрация никаких действий не приняла. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры.

- Для устранения выявленных нарушений в суд направлен иск с требованиями обязать администрацию Терского района снести аварийный многоквартирный дом, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Кандалакшский районный суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил, поэтому дом будет снесен.

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