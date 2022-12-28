В Умбе снесут аварийный дом после вмешательства прокуратуры

Кандалакшский районный суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил, поэтому дом будет снесен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ноябре этого года в Умбе должны были снести ветхий аварийный дом, что находится на улице Ключевой, 24, однако местная администрация никаких действий не приняла. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры.

- Для устранения выявленных нарушений в суд направлен иск с требованиями обязать администрацию Терского района снести аварийный многоквартирный дом, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Кандалакшский районный суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил, поэтому дом будет снесен.

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