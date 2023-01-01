Самые читаемые статьи на сайте «Комсомольской правды»-Мурманск» за 2022 год

Мы проводили 2022 год и с надеждой смотрим на 2023-й. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мы проводили 2022 год и с надеждой смотрим на 2023-й. И пока еще воспоминания о минувших 12-ти месяцах еще свежи, вспомним статьи на сайте «Комсомольской правды»-Мурманск», набравшие наибольшее количество просмотров.

1. Рыбаки про антироссийские санкции: «Рыбу и краба на экспорт не отправить, но и в стране не продать» - 579094 просмотра.

2. Мойва - это продукт молодости! Эксперт рассказал, чем полезна дешевая рыба - 66799 просмотров.

3. Убийца ребенка - коллега мамы. Что известно об обвиняемом в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика в Мончегорске - 43874 просмотра.

4. Полный график отключений горячей воды летом 2022 года в Мурманске от Мурманской ТЭЦ и «Мурманэнергосбыта» - 39942 просмотра.

5. Дочку - прабабушке, а сами – в колонию: Cуд вынес приговор убийцам кота Кузи в Северодвинске - 39399 просмотров.

6. Знакомая семьи убитого и изнасилованного в Мончегорске мальчика: «Мать не в силах вернуться в пустую квартиру, где нет ребенка» - 38135 просмотров.

7. «Было страшно». Пассажир рейса Нарьян-Мар - Москва пытался выйти из самолета во время взлета - 37976 просмотров.

8. Тело нашли в ванне. В Мончегорске изнасиловали и убили 8-летнего мальчика - 37517 просмотров.

9. Три ролика – 18 миллионов просмотров: Учительница истории из Мурманска покоряет TikTok - 36923 просмотра.

10. При пожаре в Архангельской области мать и четверо детей отравились угарным газом - 25524 просмотра.

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