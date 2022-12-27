Командующий Северным флотом передал семье погибшего на СВО капитана медаль «Золотая Звезда»

Александр Моисеев выразил соболезнования родным и близким бойца. Фото: пресс-служба СФ

В Махачкале торжественно передали высшую государственную награду – медаль «Золотая Звезда» - семье погибшего во время спецоперации капитана Исрафила Магомедова.

В церемонии в том числе принял участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что военнослужащий оставался настоящим воином, верным присяге и воинскому долгу.

- Подвиг Исрафила Лефитовича Магомедова, несомненно, является примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. И нет сомнений, что его подвиг многих подвигнет на выбор именно этой профессии – Родину защищать, – подчеркнул адмирал.

Александр Моисеев выразил соболезнования родным и близким бойца и передал вдове офицера звезду Героя РФ.

Исрафил Магомедов получил смертельные ранения во время боя в октябре, после прямого попадания снаряда противника в противотанковый ракетный комплекс.

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