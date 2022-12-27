Жителей Мурманской области наградят за украшение окон к Новому году

В основной этап пройдут 500 работ, собравших больше всего «лайков». Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области проводится конкурс «Окно в Новый год», суть которого в том, чтобы оригинально украсить окно или балкон в своей квартире или доме. Всего выберут 250 победителей, которые получат памятные подарки от правительства региона.

Фото наряженного окна нужно выложить во «ВКонтакте» с хештегами #окновновыйгод2023, #насевережить, #насеверекрасиво. Для участия необходимо также заполнить онлайн-заявку.

- В основной этап пройдут 500 работ, собравших больше всего «лайков». Победителей выберут по итогам онлайн-голосования, - сообщили в минграде Мурманской области.

Конкурс продлится до 15 января.

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