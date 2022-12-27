Спасатели предупреждают о принудительном спуске лавин в Хибинах

При возникновении вопросов можно обратиться в ЕДДС Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89;
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей и гостей Мурманской области предупреждают о принудительном спуске лавин вблизи от горнолыжного комплекса Кукисвумчорр.
Как сообщили в МЧС региона, конкретно работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов будут вестись в лавиноопасных очагах № 39, 40, 41, 42. Спуск лавин запланирован на 28 декабря с 11.00 и до завершения.
Нахождение людей в опасной зоне запрещено.
При возникновении вопросов можно обратиться в ЕДДС Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89;
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru