Спасатели предупреждают о принудительном спуске лавин в Хибинах

При возникновении вопросов можно обратиться в ЕДДС Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89; Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей и гостей Мурманской области предупреждают о принудительном спуске лавин вблизи от горнолыжного комплекса Кукисвумчорр.

Как сообщили в МЧС региона, конкретно работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов будут вестись в лавиноопасных очагах № 39, 40, 41, 42. Спуск лавин запланирован на 28 декабря с 11.00 и до завершения.

Нахождение людей в опасной зоне запрещено.

При возникновении вопросов можно обратиться в ЕДДС Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru