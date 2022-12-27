Более 50% заболевших ОРВИ и гриппом в Мурманской области приходится на детей

В Мурманской области все еще не угасает заболеваемости ОРВИ и гриппом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области все еще не угасает заболеваемости ОРВИ и гриппом. Больше всего риску подхватить вирус подвержены дети.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, среди всех заболевших дети составляют 50,7%, среди которых школьников в возрасте от 7 до 14 лет - 23,6% от общего числа зарегистрированных случаев.

Из-за высокой заболеваемости и в профилактических целях были переведены на «удаленку» 85 классов в 34 школах области.

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