В преддверии Нового года в Мурманске открылись 9 детских оздоровительных лагерей

В лагерях отдохнут 1150 мальчишек и девчонок. Фото: vk.com/serdechkinid

В Мурманске в преддверии Нового года заработали зимние детские оздоровительные лагеря. Они открылись на базе 9 школ города.

- С 26 по 30 декабря здесь отдохнут 1150 мальчишек и девчонок. Для них подготовлена увлекательная новогодняя программа: игры, викторины, конкурсы, мастер-классы и квесты, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Так, в школе № 37 для ребят уже прошло красочное шоу иллюзионистов. Впереди детей ждут прогулки, походы в планетарий, студию рисования песком, музеи, участие в шоу мыльных пузырей.

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