В Верхнетуломском из-за короткого замыкания удлинителя вспыхнула кухня

Огонь повредил подвесной потолок на площади 8 квадратных метров, закопчены стены по всей площади. Фото: vk.com/murman01

Утром 27 декабря для жильцов квартиры в Верхнетуломском началось совсем не с кофе. Языки пламени объяли кухню северян.

Пожар в доме №4 на улице Падунской тушили семь огнеборцев.

- Из-за короткого замыкания электроудлинителя начался пожар в кухне с дальнейшим распространением на общей площади 4 квадратных метра. Огонь повредил подвесной потолок на площади 8 квадратных метров, закопчены стены по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

От возгорания никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru