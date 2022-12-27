В апреле конкурс «НаМОДнение» в Мурманске пройдет в очном формате

Ранее мероприятие проходило онлайн. Фото: vk.com/namodnenie

15-16 апреля 2023 года в Мурманске будет проходить ежегодный открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение». Ранее мероприятие проходило онлайн, но в грядущем году конкурс состоится в традиционном формате.

Показы будут проходить в главном здании областного художественного музея на улице Коминтерна, 13.

- Что нужно делать: готовить эскизы, искать подходящие треки, запасаться тканями и фурнитурой, - сообщили организаторы участникам фестиваля.

Напомним: в Оленегорске пройдет сказочный забег Дедов Морозов.

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