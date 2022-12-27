Герой России и участник СВО Сергей Бойко приехал в отпуск в Мурманскую область

Боец вернулся домой в заслуженный отпуск. Фото: @opershtab_murmansk
В Мурманскую область приехал Герой России, участник спецоперации Сергей Бойко. Он вернулся домой, чтобы провести заслуженный отпуск, побыть с семьей и набраться сил.
- Мужества и стойкости ему не занимать. Скромности, к слову, тоже. Гордость Мурманской области и страны! - отметила член Совета Федерации Татьяна Сахарова.
Напомним: ранее в Заполярье из зоны проведения спецоперации прилетел Герой России майор Михаил Попов.
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