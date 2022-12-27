25-летний житель Мурманска финансировал террористов

Северянину объявили официальное предостережение. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске 25-летний местный житель спонсировал террористическую организацию, переводя деньги на счета людей, просивших финансово помочь радикально настроенным исламистам. Незаконные действия молодого человека пресекли сотрудники ФСБ.

- Мужчина осознавал, что деньги могут использоваться организаторами интернет-сообществ для финансирования терроризма или в иных противоправных целях, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Северянину объявили официальное предостережение.

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