25-летний житель Мурманска финансировал террористов

Северянину объявили официальное предостережение.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Мурманске 25-летний местный житель спонсировал террористическую организацию, переводя деньги на счета людей, просивших финансово помочь радикально настроенным исламистам. Незаконные действия молодого человека пресекли сотрудники ФСБ.
- Мужчина осознавал, что деньги могут использоваться организаторами интернет-сообществ для финансирования терроризма или в иных противоправных целях, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.
Северянину объявили официальное предостережение.
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