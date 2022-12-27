Ударился сам, но сказал, что побили. Жителя Видяево задержали за ложный донос в полицию

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ.
Фото: Иван ВИСЛОВ
48-летний житель Видяево обратился в полицию, и в итоге сам оказался задержан. Мужчина сообщил стражам порядка, что его якобы избили на улице неизвестные.
Северянин рассказал, что ночью возвращался домой, и на него напали три человека. Из-за этого у него появились раны на лбу и ссадины на лице. Тем не менее оказалось, что нападения не было.
- Мужчина придумал историю, чтобы скрыть от своей жены тот факт, что он упал, будучи пьяным. Травмы он получил сам, когда ударился лицом о землю, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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