Волонтеры вручили подарки детям из Ковдорского центра соцобслуживания населения

Всего около 500 подарков приобрели неравнодушные северяне для нуждающихся ребят. Фото: gov-murman.ru/

Дети из Ковдорского центра социального обслуживания населения получили долгожданные подарки из рук волонтеров. Презенты собирали жители Мурманской области в рамках акции «Новогоднее чудо».

- Единый волонтерский центр никогда не был в Ковдоре, мы хотели познакомиться именно с местным сообществом волонтеров, с ребятишками из социальных учреждений. Дети, с которыми мы познакомились, – очень активные и отзывчивые. Гордость берет за нашу молодежь, – отметила руководитель ЕВЦ Мурманской области Евгения Чибис.

Всего около 500 подарков приобрели неравнодушные северяне для нуждающихся ребят. О детских мечтах они узнали из открыток, украшающих елки в торговых центрах, фитнес-клубах и зданиях администрации. В эти выходные игрушки начали доставлять по области.

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