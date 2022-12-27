Житель Полярных Зорь угрожал убийством главе Республики Карелия из-за ночных клубов

После в отношении северянина возбудили уголовное дело, материалы которого сейчас направлены в суд.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
До двух лет лишения свободы грозит 50-летнему жителю Полярных Зорь за угрозу убийством в адрес главы Республики Карелия. Артуру Парфенчикову северянин писал в «ВКонтакте».
- 12 сентября 2021 года мужчина из дома, будучи пьяным, направил на официальную страницу главы Республики Карелия письмо, содержащее угрозы убийством и требование разрешить работу увеселительных заведений в ночное время, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
После в отношении северянина возбудили уголовное дело, материалы которого сейчас направлены в суд.
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