Житель Полярных Зорь угрожал убийством главе Республики Карелия из-за ночных клубов

После в отношении северянина возбудили уголовное дело, материалы которого сейчас направлены в суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

До двух лет лишения свободы грозит 50-летнему жителю Полярных Зорь за угрозу убийством в адрес главы Республики Карелия. Артуру Парфенчикову северянин писал в «ВКонтакте».

- 12 сентября 2021 года мужчина из дома, будучи пьяным, направил на официальную страницу главы Республики Карелия письмо, содержащее угрозы убийством и требование разрешить работу увеселительных заведений в ночное время, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После в отношении северянина возбудили уголовное дело, материалы которого сейчас направлены в суд.

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