85 классов в Мурманской области перевели на удаленку из-за высокой заболеваемости ОРВИ

В Мурманской области продолжают гулять вирусы гриппа и ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области продолжают гулять вирусы гриппа и ОРВИ. Из-за высокой заболеваемости учеников 85 классов в 34 школах региона временно перевели на «удаленку».

- В структуре заболевших дети составляют 50,7%, среди которых школьники в возрасте от 7 до 14 лет - 23,6% от общего числа зарегистрированных случаев, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора Мурманской области.

С 19 по 25 декабря отмечено снижение темпа регистрации заболеваемости (ОРВИ) и гриппом на 15,1%. Тем не менее, показатели заболеваемости среди всех северян выше расчетных эпидпорогов.

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