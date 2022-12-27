В Печенгском округе браконьеры поймали полтонны камчатского краба

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ. Фото: ПУ ЗАР

В Печенгском округе пограничники поймали участников преступной группы, которая незаконно ловила камчатского краба. Двух браконьеров остановили, когда они перевозили морские деликатесы от побережья губы Большая Волоковая Баренцева моря в Мурманск.

- У мужчин изъяли 489 комплектов конечностей краба общим весом более 500 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил свыше 3,5 миллиона рублей, - сообщили в погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району.

В отношении нарушителей возбуждены два административных дела по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море».

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru