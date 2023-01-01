Жителям Мурманской области рассказали, куда звонить при прорыве трубы в новогодние праздники

В мингосжилстройнадзоре Мурманской области рассказали северянам, куда обращаться, если коммунальное ЧП вдруг настигло в новогодние праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мингосжилстройнадзоре Мурманской области рассказали северянам, куда обращаться, если коммунальное ЧП вдруг настигло в новогодние праздники. Например, если прорвало трубу.

Так, при возникновении проблем в сфере ЖКХ нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС). Полный список АДС можно найти на сайте министерства.

Дополнительно все праздничные дни будет работать Единая региональная линия ЖКХ Мурманской области: 8-800-250-78-25 с 08.00 до 21.00. В остальное время сообщения принимает автоответчик, записи расшифровываются утром следующего дня.

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