В Мурманской области количество погибших на пожарах за год снизилось на 26%

В МЧС Мурманской области подвели итоги уходящего 2022 года, назвав важные цифры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС Мурманской области подвели итоги уходящего 2022 года, назвав важные цифры.

Так, за минувший год сотрудники пожарного надзора провели с северянами 6832 профилактические беседы. 1357 спасателей аварийно-спасательных служб и формирований области помогали населению.

В 2022-м пожаров стало значительно меньше - на 10%. Это рекордный показатель за последние десять лет. Количество погибших из-за пожаров людей уменьшилось на 26%, приводит статистику информагентство Nord News.

- В грядущем году мы ожидаем два масштабных события: вторые международные арктические учения, подготовка к которым приведет к повышению профессионализма всех участников, а также поступление на боевое дежурство двух вертолетов МИ-8 в арктическом исполнении, - отметил начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

К слову, в этом году заполярные огнеборцы заняли второе место на международных соревнованиях по скоростному подъему в высотном здании, уступив лишь коллегам из Белоруссии, но став лучшими в России.

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