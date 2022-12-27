За два дня в Мурманской области четыре человека погибли в ДТП

Минувшие выходные в Мурманской области стали богаты на серьезные аварии. Фото: vk.com/murman01

Минувшие выходные в Мурманской области стали богаты на серьезные аварии.

- За прошедшие выходные на территории Мурманской области произошло 34 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, а также четыре ДТП в которых погибло четыре человека и один человек получил ранения, - сообщили в оперштабе региона со ссылкой на ГИБДД.

Напомним: утром 25 декабря в Печенгском округе, на 1531 километре трассы Р-21 «Кола» произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Volvo и Renault Logan. Еще одна авария, оборвавшая жизнь человека, случилась днем 26 числа.

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