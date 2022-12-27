В начальных классах Мончегорска из-за непогоды отменили занятия

Мурманскую область накрыла метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале рабочей недели синоптики предупредили северян об усилении ветра и метели. 27 декабря Кольский полуостров накрыла непогода.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями в Мончегорске 27 декабря отменяются занятия учащихся средних образовательных школ города с 1 по 4 классы включительно, - сообщили в администрации города металлургов.

Напомним: в Мурманской области спустят первую принудительную лавину этой зимой. Работы по подрыву снежного покрова в Хибинах запланированы на 27 декабря.

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