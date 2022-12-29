6 и 7 января в Мончегорске впервые пройдет семейный фестиваль с арктическим колоритом «Зимандра». Фото: Антон ЗАБИРОВ

6 и 7 января в Мончегорске впервые пройдет семейный фестиваль с арктическим колоритом «Зимандра».

Площадок у него будет две: площадь Революции, парк имени Бровцева, Ленинградская набережная и горнолыжный курорт «Лопарьстан». Вход свободный!

- 6 января все желающие по предварительной регистрации могут принять участие в костюмированном лыжном заезде «Снежный карнавал». Также только в этот день пройдет спуск по горнолыжному склону на фэтбайках и турнир по игре в снежки – юкигассен. Только 7 января пройдет лыжная гонка «Остаться на лыжне» и можно будет попробовать свои силы в бамперболе. В зависимости от дня различается программа мастер-классов — 6 января пройдут мастер-классы по изготовлению свечей, рисованию и декору пряников, а 7 января – мастер-классы по изготовлению декоративных фонариков и приготовлению варенья, - рассказали организаторы фестиваля.

Также гостей ждет Арктическая кухня, новогодняя ярмарка и т.д.

С подробной программой можно ознакомиться в группе «Зимандры» «ВКонтакте».

В дни фестиваля между Мончегорском и Мурманском, Мончегорском и Кировском, а также между зонами фестиваля будут курсировать шаттлы. На междугородние шаттлы необходима предварительная регистрация.

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