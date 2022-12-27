Из Мурманска в Китай отправили по железной дороге первые рефрижераторы с черным палтусом

Первый этап логистики осуществляется железнодорожным транспортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Мурманска в Китай отправили 20 рефрижераторов с черным палтусом. Об этом сообщает один из крупнейших рыбопромышленных холдингов региона.

- Первый этап логистики осуществляется железнодорожным транспортом по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, далее - морем в Китай, - пишет компания.

Всего в другую страну отправили более 500 тонн рыбной продукции.

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