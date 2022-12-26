В Мурманской области на Новый год не будет официальных фейерверков

Напомним: в регионе на праздниках будут усилены меры безопасности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новый год-2023 жители Мурманской области встретят скромнее, чем его предшественников: в заполярных муниципалитетах запретили официальные фейерверки.

- Я обращаюсь ко всем жителям, чтобы они на длинных новогодних каникулах не забывали о мерах безопасности, особенно при использовании пиротехники, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

При этом северяне могут сами запускать фейерверки, но с соблюдением правил безопасности.

Напомним: в регионе на праздниках будут усилены меры безопасности.

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