Андрей Чибис призвал жителей Мурманской области быть осторожнее на новогодних праздниках

На праздниках службы: УМВД, УФСБ, МЧС и Управления Росгвардии, - будут нести усиленную службу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на грядущих новогодних каникулах усилят меры безопасности, в том числе в общественных местах и на объектах инфраструктуры. Напомним: по решению президента наш регион вошел в число субъектов, где введен базовый режим готовности. В Заполярье был создан оперштаб по обеспечению социально-экономической безопасности под руководством губернатора Андрея Чибиса.

На праздниках службы: УМВД, УФСБ, МЧС и Управления Росгвардии, - будут нести усиленную службу. Глава региона также призвал самих северян сохранять бдительность.

- Пожалуйста, не забывайте обо всех мерах безопасности, особенно при использовании пиротехники. Пусть новогодние каникулы принесут вам только радость и возможность провести много времени с близкими. Также не забывайте о бдительности, – при обнаружении подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь на номер 112, - обратился к жителям Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: на Новый год в регионе не будет фейерверков.

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