В Хибинах спустят первую в сезоне принудительную лавину

В Мурманской области спустя первую принудительную лавину этой зимой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области спустя первую принудительную лавину этой зимой. Работы по подрыву снежного покрова в Хибинах запланированы на 27 декабря.

- С12.00 и до завершения запланировано проведение работ в лавинных очагах №№ 22, 23, 24. Будет введено ограничение движения поездов на перегоне станций Юкспориок – Погрузочная-2 и автотранспорта по объездной автодороге над улицей Комсомольской, - сообщили в лавинной службой Кировского филиала АО «Апатит».

Помимо этого в тот же день будут вестись работы в лавинном очаге №43. горы Кукисвумчорр.

Напомним: этой зимой Мурманская область на фоне сложной геополитической обстановки и подъеме развития внутренней инфраструктуры может обновить свой рекорд по числу туристов. Гостей призывают соблюдать правила, чтобы не попасть под лавину.

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