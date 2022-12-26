Мишустин подписал распоряжение об аукционах на месторождения в Мурманской области

В 2023 году пройдут аукционы на право освоения двух месторождений в Ловозерском районе Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году пройдут аукционы на право освоения двух месторождений в Ловозерском районе Мурманской области: Колмозерском и Полмостундровском. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Вопрос освоения крупнейшего в России месторождения лития находился в проработке регионального правительства почти год. По оценкам главы региона, реализация проекта позволит создать более тысячи рабочих мест и принесет бюджету 450 млрд рублей, из них в областной – 185 млрд рублей. По предварительным оценкам, для начала добычи на Колмозерском месторождении потребуется 3-4 года, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

О том, что в ближайшее время могут состояться торги для определения компании на разработку литиевого месторождения в Ловозерском районе Мурманской области, губернатор Андрей Чибис сообщил еще в октябре на выездном заседании правительства региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru