Пропавшего жителя Заозерска нашли мертвым

Следком региона проводит процессуальную проверку. Фото: личный архив

С 17 декабря в Мурманской области велись поиски 38-летнего жителя Заозерска Андрея Черноморца. В тот день мужчина вышел из дома и пропал.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», на данный момент поиски завершены - северянина обнаружили мертвым.

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