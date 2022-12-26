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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:35

Пропавшего жителя Заозерска нашли мертвым

38-летний Андрей Черноморец пропал 17 декабря
Ника СВЕТЛОВА
Следком региона проводит процессуальную проверку. Фото: личный архив

Следком региона проводит процессуальную проверку. Фото: личный архив

С 17 декабря в Мурманской области велись поиски 38-летнего жителя Заозерска Андрея Черноморца. В тот день мужчина вышел из дома и пропал.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», на данный момент поиски завершены - северянина обнаружили мертвым.

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