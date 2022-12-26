На Мурманскую область надвигается метель

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде. Уже днем 26 декабря в Заполярье начался небольшой снег, который скоро усилится.
- По прогнозу Мурманского УГМС, 27 декабря ожидается сильный ветер, ночью - метель, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: из-за сильного снегопада 25 декабря в регионе задержали несколько авиарейсов.
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