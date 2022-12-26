В Мурманске на Кильдинском шоссе столкнулись грузовой и легковой автомобили

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Днем 26 декабря в Мурманске случилось ДТП с участием двух машин.
- В 12.53 поступило сообщение столкновении легкового и грузового автомобилей на Кильдинском шоссе в районе дома № 5, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
В аварии никто не пострадал.
Напомним: на дороге в Апатиты произошло очень необычное ДТП с участием мягкой мебели. Так, водитель авто посреди трассы врезался в... кресло.
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