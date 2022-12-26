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НовостиЗдоровье26 декабря 2022 11:23

Чем заменить алкоголь на Новый год? Совет эксперта медицинской профилактики

Жителей Мурманской области призывают воздержаться от алкоголя на Новый год
Специалист предупреждает, что не следует пить безалкогольное пиво.

Специалист предупреждает, что не следует пить безалкогольное пиво.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди принимают алкоголь, чтобы поднять себе настроение, расслабиться и дать голове отдохнуть от постоянных проблем и тревог. Бывает и так, что человек, испытывая стресс, не может обойтись без алкоголя. Он хочет опьянеть и забыть о своих неприятностях.

У большинства россиян принято отмечать праздники с обязательным употреблением спиртных напитков. А впереди новогодние каникулы и долгие выходные, и, к сожалению, в это время алкогольная продукция будет пользоваться большим спросом у населения.

Существует ли замена алкоголю и как можно улучшить настроение, оставаясь трезвым? На эти вопросы дала ответ специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Лапина.

- На самом деле существует множество вкусных и полезных напитков, способных взбодрить и поднять настроение. Во-первых, это традиционный чай. Существует множество сортов чая, оказывающих тонизирующее действие. Можно сделать вкусный и ароматный чай, добавив в него лимон, имбирь, мяту, или выпить отвар шиповника с медом. Еще один вариант – коктейль, который необязательно должен быть алкогольным. Например, можно смешать клюквенный сок с лаймом и добавить мяту и лед. Чем не «Мохито»? – отмечает Дарья Лапина.

Специалист предупреждает, что не следует пить безалкогольное пиво. Хотя напиток и называется безалкогольным, но все-таки содержит 1,5% спирта. К тому же в нем присутствуют красители, ароматизаторы и консерванты, которые наносят вред печени.

Стоит понимать, что удовольствие и хорошее настроение в новогодние праздники можно получить, находясь в трезвом состоянии. Надо только собрать волю и проявить смекалку.

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