Чем заменить алкоголь на Новый год? Совет эксперта медицинской профилактики

Специалист предупреждает, что не следует пить безалкогольное пиво. Фото: Олег ЗОЛОТО

Люди принимают алкоголь, чтобы поднять себе настроение, расслабиться и дать голове отдохнуть от постоянных проблем и тревог. Бывает и так, что человек, испытывая стресс, не может обойтись без алкоголя. Он хочет опьянеть и забыть о своих неприятностях.

У большинства россиян принято отмечать праздники с обязательным употреблением спиртных напитков. А впереди новогодние каникулы и долгие выходные, и, к сожалению, в это время алкогольная продукция будет пользоваться большим спросом у населения.

Существует ли замена алкоголю и как можно улучшить настроение, оставаясь трезвым? На эти вопросы дала ответ специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Лапина.

- На самом деле существует множество вкусных и полезных напитков, способных взбодрить и поднять настроение. Во-первых, это традиционный чай. Существует множество сортов чая, оказывающих тонизирующее действие. Можно сделать вкусный и ароматный чай, добавив в него лимон, имбирь, мяту, или выпить отвар шиповника с медом. Еще один вариант – коктейль, который необязательно должен быть алкогольным. Например, можно смешать клюквенный сок с лаймом и добавить мяту и лед. Чем не «Мохито»? – отмечает Дарья Лапина.

Специалист предупреждает, что не следует пить безалкогольное пиво. Хотя напиток и называется безалкогольным, но все-таки содержит 1,5% спирта. К тому же в нем присутствуют красители, ароматизаторы и консерванты, которые наносят вред печени.

Стоит понимать, что удовольствие и хорошее настроение в новогодние праздники можно получить, находясь в трезвом состоянии. Надо только собрать волю и проявить смекалку.

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