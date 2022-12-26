На автодороге Апатиты–Тик-Губа установили новую линию освещения

Дорога активно используется и стала значительно комфортнее для автомобилистов. Фото: gov-murman.ru/
На автодороге Апатиты–Тик-Губа стало светлее. Так, на участке трассы с 0 по 0+440 километры и 1+420 – 1+721 километры установили недостающие фонари.
Монтаж новой линии освещения выполнил подрядчик ООО «Энерго-Арсенал». Всего установлено 26 опор и светильников с люминесцентными лампами.
- Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет, в течение которого подрядчик обязан будет устранить дефекты в случае их выявления, - сообщили в минтрансе Мурманской области.
Дорога активно используется и стала значительно комфортнее для автомобилистов.
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