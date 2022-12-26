В Мончегорске 38-летний мужчина поджег деревянный дом

В Мончегорске поймали пиромана, который поджег нежилой деревянный дом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Мончегорске поймали пиромана, который поджег нежилой деревянный дом. Здание полностью сгорело, его владелец оценил ущерб в 200 тысяч рублей.
- Выяснилось, что мужчина беспрепятственно проник в дом, в котором не было двери. Он поджег собранную в доме ветошь и стены при помощи спичек, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Безработного 38-летнего северянина задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.
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