В Кировске водитель погрузчика вытащил из снежного плена шесть застрявших авто

На помощь водителям пришел погрузчик, который вытащил автомобили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Мурманска Мария Куропаткина поблагодарила в соцсетях неравнодушных автомобилистов, которые помогали ей выбраться из снежного плена в Кировске. Автомобиль женщины застрял возле старой горнолыжной школы.

- Заехали по ошибке, давно у вас не были в гостях. Воскресенье, вечер, рядом никого нет. В администрации горнолыжного подъемника, в ЕДДС и МЧС не смогли нам помочь. В результате попытались выручить неравнодушные местные жители на премиальных автомобилях, - поделилась северянка в паблике «Подслушано Кировск Хибины».

В итоге в глубоком снегу вместе с машиной мурманчанки застряли все - Nissan, Toyota LC200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Hilux, полноприводный SsangYong, УАЗ.

На помощь водителям пришел погрузчик, который вытащил автомобили.

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