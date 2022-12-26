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НовостиОбщество26 декабря 2022 9:37

В Кировске водитель погрузчика вытащил из снежного плена шесть застрявших авто

Снег оказался очень глубоким
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На помощь водителям пришел погрузчик, который вытащил автомобили.

На помощь водителям пришел погрузчик, который вытащил автомобили.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Мурманска Мария Куропаткина поблагодарила в соцсетях неравнодушных автомобилистов, которые помогали ей выбраться из снежного плена в Кировске. Автомобиль женщины застрял возле старой горнолыжной школы.

- Заехали по ошибке, давно у вас не были в гостях. Воскресенье, вечер, рядом никого нет. В администрации горнолыжного подъемника, в ЕДДС и МЧС не смогли нам помочь. В результате попытались выручить неравнодушные местные жители на премиальных автомобилях, - поделилась северянка в паблике «Подслушано Кировск Хибины».

В итоге в глубоком снегу вместе с машиной мурманчанки застряли все - Nissan, Toyota LC200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Hilux, полноприводный SsangYong, УАЗ.

На помощь водителям пришел погрузчик, который вытащил автомобили.

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