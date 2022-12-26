До 2024 года в Мурманской области построят 12 жилых домов

Закончиться строительство по всем адресам должно в 2024 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Мурманской области начнется строительство сразу нескольких жилых домов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил вице-губернатор Алексей Лыженков. При этом работа над некоторым проектами – в Зеленоборском, Умбе и Мурманске на улице Павлова - началась еще в 2022-м.

- Приступили к строительству трех домов в 6800 квадратных метров общей площадью для расселения из аварийного фонда, также в них будут предоставляться квартиры учителям, врачам и другим специалистов. Планируемый срок завершения – 2023 год, - уточнил Алексей Лыженков.

По шести многоквартирным домам проводятся инженерные изыскания, по двум разработана проектная документация, под один оформляются права на земельный участок.

Так, проектная документация разработана для домов на улицах Бондарной и Полярные Зори в Мурманске, а изыскания проводятся для еще одного здания в Зеленоборском и улицах Кирпичной и Зеленой в Мурманске.

Закончиться строительство по всем адресам должно в 2024 году. В 2023 году планирую ввести 6773,2 кв.м, в 2024-м – 30345, 6 кв.м.

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