В межпоселенческой библиотеке Кольского района завершился ремонт

Здание полностью обновили. Фото: gov-murman.ru/
В Кольском районе преобразилась межпоселенческая библиотека. Здание полностью обновили - модернизирован фасад учреждения, заменены инженерных сетей, а также созданы комфортные пространства для посетителей.
Всего на капитальный ремонт потратили из бюджета 35 миллионов рублей.
На сегодняшний день в Мурманской области обновлены по модельному стандарту 19 библиотек. А в 2023 году модернизируют еще четыре - в Кандалакше, Мурмашах, Высоком и в Мурманске.
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