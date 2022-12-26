Дом культуры в Умбе работал с нарушениями пожарной безопасности

Нарушения выявила прокуратура. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дом культуры Умбы не соблюдал правила пожарной безопасности. Нарушения выявила прокуратура.

Так, в учреждении не было журнала учета информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, проверках средств защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, периодичности осмотра и сроках перезарядки огнетушителей.

- Также в ДК не было средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от пожара. В учреждении не горел световой оповещатель эвакуационного выхода, а рядом с электрощитовой стояло пианино, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В адрес директора Дома культуры внесли представление об устранении нарушений. В отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

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