В аэропорту Мурманска опровергли информацию об аншлаге в воздушной гавани

екоторые рейсы переносили из-за сильного снегопада. Фото: @groupmurmansk

В соцсетях сообщили об аншлаге в аэропорту «Мурманск» утром 26 декабря. Людей, ожидающих свой самолет, было очень много. Некоторые рейсы переносили из-за сильного снегопада, который был днем ранее.

- Условий для такого количества людей в нашем аэропорту нет, многие вынуждены ждать свой самолет стоя, - написали в паблике «Мурманск».

При этом в воздушной гавани Заполярья «КП»-Мурманск» сообщили, что никакого аншлага в аэропорту не наблюдается. Работа идет в штатном режиме.

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