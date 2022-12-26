Жителям Мурманска разрешили запускать фейерверки в новогоднюю ночь

Запускать пиротехнику в городе можно, но не везде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новогодняя ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года в Мурманске будет без традиционного фейерверка. Значит ли это, что если нет городских залпов, то и северянам нельзя использовать пиротехнику на праздник? С таким вопросом наша редакция обратилась в администрацию Мурманска.

- Проведение фейерверков допускается с соблюдением требований, установленных законом Мурманской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Мурманской области». Статьей 6 установлена административная ответственность за применение пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан. Вместе с тем, положения закона не распространяются на празднование Нового года в период с 22.00 часов 31 декабря до 6.00 1 января. Дополнительно сообщаем, что заявлений на получение разрешения на проведение фейерверочного показа от юридических лиц не поступало, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации города.

Словом, запускать пиротехнику в городе можно, но не везде. Использовать изделия I-III класса опасности допускается на удобных для этого территориях, исключая места вблизи детских, спортивных, игровых площадок, парков и скверов, зон отдыха граждан. Безопасное расстояние места проведения фейерверка от указанных территорий определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий.

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