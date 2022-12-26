В Туломе открыли этнографический саамский комплекс

До этого в селе не было места для встреч коренного народа севера. Фото: vk.com/akolr51
В Туломе торжественно открыли этнографический саамский комплекс. Его создали при поддержке губернатор Андрея Чибиса - главу региона год назад попросили об этом представители саами, и уже в июне было подписано постановление. До этого в селе не было места для встреч коренного народа Севера.
Комплекс возвели за полгода, а на строительство ушло чуть меньше 15 миллионов рублей. В итоге получилось одноэтажное здание в скандинавском стиле площадью 120 квадратных метров. Также благоустроена прилегающая территория центра.
- Внутренние помещения оборудовали под творческие мастерские по изготовлению изделий саамских ремесел из рога, дерева и кожи. Здесь же установлены стенды для организации выставок. В Центре есть даже кухня, где туристы смогут отведать национальные саамские блюда, - сообщили в администрации Кольского района.
Изюминкой национального музея стал стилизованный загон для оленей, в котором поселились три ростовых фигуры рогатых.
Этнографический саамский комплекс планируется открыть для туристов с Нового года.
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