В Мурманской области максимальная скорость интернета Мегафон от пользователя составляет 132 Мбит/с

По оценке Telecom Daily, средняя скорость загрузки к пользователю у МегаФона в Мурманске составила 41 Мбит/с, а максимальная от пользователя - 132 Мбит/с. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в Мурманске. МегаФон лидирует по показателю максимальной скорости передачи данных от абонента, следует из данных отраслевого агентства.

По оценке Telecom Daily, средняя скорость загрузки к пользователю у МегаФона в Мурманске составила 41 Мбит/с, а максимальная от пользователя - 132 Мбит/с.

В рамках исследования специалисты агентства на протяжении десяти дней в декабре 2022 года проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Мурманску в общей сложности около 150 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.

- Активный рост интернет-трафика среди наших абонентов обязывает нас более пристально следить за нагрузкой на сеть, анализировать сетевые параметры и улучшать работу мобильных сервисов в тех местах, где это необходимо клиентам компании. В этом году цифровые улучшения затронули центральные улицы – проспект Ленина и Карла Маркса, Декабристов, проспект Кирова, где сконцентрировано множество объектов социального назначения. Скорость интернета увеличилась также в жилых кварталах на севере и юге Октябрьского муниципального округа. Было модернизировано более 15 объектов связи в Ковдорском, Кандалакшском, Кольском и Терском районах региона, — отмечает Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.

Работу МегаФона над развитием сети в Мурманске также ранее отметила в своем исследовании международная компания Ookla. По итогам 3-х кварталов 2022 года оператор демонстрирует лучшие показатели скорости по результатам тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

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