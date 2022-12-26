Психически нездоровый мурманчанин убил знакомого и пошел с его картой по магазинам

Днем 13 июля мужчина выпивал со случайным 36-летним знакомым в одном из домов на улице Октябрьской. Фото: Антон ЗАБИРОВ

53-летнего жителя Мурманска приговорили к 12 годам исправительной колонии особого режима и году ограничения свободы за убийство человека и кражу.

Днем 13 июля мужчина выпивал со случайным 36-летним знакомым в одном из домов на улице Октябрьской. Северяне во время застолья поссорились.

- Ранее неоднократно судимый, в том числе за убийства, злоумышленник взял свой нож и ударил потерпевшего в грудь, шею и по рукам. От полученных ранений мужчина в считанные минуты скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

После того, как убил человека, мужчина взял его телефон и банковскую карту и пошел по магазинам. На чужие деньги он купил выпивку и закуску. После перед следователями мурманчанин признал свою вину. Также судебно-психиатрическая экспертиза нашла у него психические отклонения.

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