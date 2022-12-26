С 1 января в Мурманской области будут по-новому считать кадастровую стоимость земельных участков

С 1 января 2023 года в Мурманской области изменится подход к кадастровой стоимости земельных участков. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области с 1 января 2023 года будут по-новому определять кадастровую стоимость земельных участков, от которой зависят стоимость аренды участка, выкупная цена и т.д.

- Она пересматривается раз в четыре года. Теперь кадастровая стоимость будет максимально приближена к рыночной. В 2023 году начнется большая работа по определению стоимости всех объектов недвижимости, по итогам этой работы будет исчисляться налог на имущество. Новшество коснется всех пользователей участков, как собственников, так и арендаторов, - сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Новые «счета» придут северянам уже в 2023 году. Стоит отметить, что стоимость участков может быть пересмотрена как в плюс, так и в минус.

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