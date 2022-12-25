В Мурманске потерялся дедушка с частичной потерей памяти

Тех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефону: 8 961 337 20 77. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на улице Зои Космодемьянской, 18 потерялся дедушка. Мужчина в городе впервые, знакомых тут у него нет.

- Страдает частичной потерей памяти. Был одет в черную куртку с капюшоном, серые штаны, черную обувь, черную шапку, - написала дочь пропавшего мужчины Анастасия Суворова в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Тех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефону: 8 961 337 20 77.

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