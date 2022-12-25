«Повезло, что не рояль». По дороге в Апатиты произошло странное ДТП с креслом

Момент аварии попал на видео. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

По дороге в Апатиты произошло очень необычное ДТП с участием мягкой мебели. Так, водитель авто посреди трассы врезался в...кресло. Момент аварии попал на видео.

- Если возникает резонный вопрос о том, откуда там взялась мягкая мебель, мы вам ответим - кресло выпало из проезжавшей навстречу машины, - пояснили в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

В комментариях северяне шутят, что водителю повезло, что на дороге не оказался рояль или еще что-то более габаритное.

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